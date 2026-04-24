В Запорожье мужчина с топором атаковал патрульных, спасая беглого водителя в СОЧ (видео)

Нападение с топором на патрульных в Запорожье

В Запорожье обычная проверка авто переросла в погоню и вооруженное нападение на патрульных полицейских. Мужчина с топором пытался отбить у правоохранителей водителя, который находился в СОЧ.

Об этом сообщила Патрульная полиция Запорожской области.

В Запорожье патрульные полицейские остановили автомобиль Nissan Leaf, который имел признаки причастности к ДТП. Во время проверки водитель неожиданно тронулся и покинул место остановки.

Инспекторы выяснили вероятное место жительства мужчины, где впоследствии и обнаружили авто. Заметив служебный автомобиль, водитель начал сдавать назад, съехал в канаву, после чего покинул машину и попытался убежать. Его задержали с применением физической силы и наручников.

Во время задержания к правоохранителям подбежал неизвестный мужчина с топором. Он вел себя агрессивно, высказывал угрозы, бросал камни и применил слезоточивый баллончик. Впоследствии и его задержали.

Обоих мужчин осмотрели медики и госпитализировали. Также медицинская помощь понадобилась одному из полицейских.

На водителя составили административные материалы за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, выяснилось, что он находится в СОЧ, поэтому нарушителя передали работникам Военной службы правопорядка.

Нападавшего с топором задержали. Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений.

Дата публикации 13:22, 24.04.26

