В Запорожье мужчина совершил двойное убийство: жуткие детали

Злоумышленник ножом зарезал супругов.

В Запорожье в квартире дома по улице Парамонова обнаружены тела хозяина квартиры 1952 года и его жены 1951 года.

Об этом сообщили в полиции Запорожье.

На месте происшествия было установлено, что потерпевшие имели признаки насильственной смерти, а именно ножевые ранения. Накануне к супругам пенсионеров приходил мужчина, который когда-то встречался с их дочерью. Полицейские сразу установили его личность, а в течение двух часов и местонахождение.

Он скрывался в Днепровском районе города. Мужчину задержали.

Выяснилось, что мужчина совершил преступление на почве стойких неприязненных отношений. Смертельные ножевые ранения злоумышленник нанес кухонным ножом.

Напомним, в Полтавской области 55-летний житель села Богдановка Кременчугского района забил до смерти пожилую мать металлическим тазом. Он нанес 84-летней женщине, по меньшей мере, пятнадцать смертельных ударов, а чтобы скрыть преступление — замазал кремом синяки на ее лице и выбросил запятнанную кровью одежду со двора.

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