В Запорожье мужчина упал с высоты, а сверху его придавила бетонная плита

В настоящее время пострадавший находится в больнице.
В Запорожье мужчина упал с 3-метровой высоты, а когда очутился на земле, его привалило сверху бетонной плитой.
Об этом сообщают в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Событие произошло возле Трансформаторного завода в Запорожье. Сначала мужчина сорвался с 3-метровой высоты и упал на землю, а затем на него упала сверху бетонная плита.
"Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травматическую ампутацию левого предплечья и был госпитализирован в больницу", — сообщают в Центре.
Напомним, что в Кривом Роге на заброшенном заводе погиб мужчина. 30-летнего местного жителя придавило бетонной конструкцией.
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