В Запорожье мужчина упал с высоты, а сверху его придавила бетонная плита

В Запорожье мужчина упал с высоты, а сверху его придавила бетонная плита

В настоящее время пострадавший находится в больнице.

В Запорожье мужчина упал с 3-метровой высоты, а когда очутился на земле, его привалило сверху бетонной плитой.

Об этом сообщают в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Событие произошло возле Трансформаторного завода в Запорожье. Сначала мужчина сорвался с 3-метровой высоты и упал на землю, а затем на него упала сверху бетонная плита.

"Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травматическую ампутацию левого предплечья и был госпитализирован в больницу", — сообщают в Центре.

Напомним, что в Кривом Роге на заброшенном заводе погиб мужчина. 30-летнего местного жителя придавило бетонной конструкцией.

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