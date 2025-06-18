В Запорожье мужчина устроил стрельбу в детском центре: чем все закончилось

Задержанный

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В Запорожье правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который угрожал двум девушкам и открыл стрельбу из травматического пистолета в здании детского развлекательного заведения Инцидент произошел 16 июня в Коммунарском районе города.

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным следствия, мужчина сначала унижал несовершеннолетних, а затем произвел несколько выстрелов, находясь на территории заведения в парке. Его действия квалифицировали как хулиганство с применением оружия — самая тяжелая часть статьи 296 УК Украины.

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Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение. Суд может назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, а прокуратура готовит ходатайство о содержании под стражей.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила масштабную схему уклонения от мобилизации, организованную в одном из частных университетов Запорожья.

Фигурантами дела стали ректор учебного заведения и еще восемь должностных лиц, среди которых его заместители и руководители институтов. По данным следствия, они наладили схему легализации уклончан путем оформления их в аспирантуру на дневную форму обучения без вступительных экзаменов и без фактического посещения занятий.

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