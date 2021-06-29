В Запорожье мужчина в магазине жестоко избил бывшую девушку: Геращенко отреагировал на скандал

Антон Геращенко отметил, что "недостатки" в работе полиции удалось обнаружить благодаря сюжету ТСН.

В Запорожье против мужчины, который в магазине жестоко избил свою бывшую сожительницу, которая решила уйти от него, открыли производство. Это произошло после огласки ТСН.

Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

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Заместитель министра отметил, что мужчину, который избил свою бывшую девушку, привлекут к ответственности за избиение и хулиганство. Начальник полиции Запорожской области Николай Лушпиенко также проведет служебное расследование, поскольку потерпевшая дважды обращалась в полицию, однако ей отказали в защите.

Антон Геращенко добавил, что "недостатки" в работе полиции удалось обнаружить благодаря сюжету ТСН.

"В Верховной Раде есть законопроект №5629, авторства народных депутатов при содействии экспертов МВД и Национальной полиции. Этим законопроектом предусматривается введение в законодательное поле обязательности ношения семейным насильником GPS браслета, который будет контролировать расстояние между нападающим и потерпевшей", — отметил Геращенко .

Напомним, в Запорожье мужчина набросился на бывшую девушку просто в магазине, где она работает, потому что она решилась разорвать с ним отношения. Она убеждает — сожитель бил ее и раньше и как-то даже сломал руку. Несколько раз она обращалась в полицию, однако помощи не дождалась. После огласки полиция внесла дело в реестр, вмешались и в ОГА.

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