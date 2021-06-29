В Запорожье мужчина в магазине жестоко избил бывшую девушку: Геращенко отреагировал на скандал

Антон Геращенко отметил, что "недостатки" в работе полиции удалось обнаружить благодаря сюжету ТСН.
В Запорожье против мужчины, который в магазине жестоко избил свою бывшую сожительницу, которая решила уйти от него, открыли производство. Это произошло после огласки ТСН.
Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.
Заместитель министра отметил, что мужчину, который избил свою бывшую девушку, привлекут к ответственности за избиение и хулиганство. Начальник полиции Запорожской области Николай Лушпиенко также проведет служебное расследование, поскольку потерпевшая дважды обращалась в полицию, однако ей отказали в защите.
Антон Геращенко добавил, что "недостатки" в работе полиции удалось обнаружить благодаря сюжету ТСН.
"В Верховной Раде есть законопроект №5629, авторства народных депутатов при содействии экспертов МВД и Национальной полиции. Этим законопроектом предусматривается введение в законодательное поле обязательности ношения семейным насильником GPS браслета, который будет контролировать расстояние между нападающим и потерпевшей", — отметил Геращенко .
Напомним, в Запорожье мужчина набросился на бывшую девушку просто в магазине, где она работает, потому что она решилась разорвать с ним отношения. Она убеждает — сожитель бил ее и раньше и как-то даже сломал руку. Несколько раз она обращалась в полицию, однако помощи не дождалась. После огласки полиция внесла дело в реестр, вмешались и в ОГА.