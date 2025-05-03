В Запорожье мужчина в нацистской форме привлек внимание полиции: что нашли у него дома

Задержанный в Запорожье мужчина в нацистской форме

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В Запорожье полицейские задержали местного жителя, который шел по улице в немецкой форме времен Второй мировой войны, украшенной орденом с нацистской символикой, и с гранатой в руке.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Сотрудники полиции изъяли боеприпас, а 42-летнего мужчину задержали.

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Как оказалось, военную форму задержанный приобрел в одном из интернет-магазинов для шутки.

Однако во время обысков по месту его жительства оперативно-следственная группа обнаружила настоящий арсенал, который трудно объяснить «шутками».

У мужчины обнаружили и изъяли пулемет, гранатомет и 14 выстрелов к нему, 6 гранат, 4 взрывателя, противопехотную мину, взрывную магистраль дистанционного действия, почти 400 патронов разного калибра. Все изъятое направили на экспертные исследования.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в центре Ивано-Франковска шел по улице мужчина, который, по словам очевидцев, облил себя бензином и поджег.