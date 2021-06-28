В Запорожье мужчина ворвался в магазин и избил свою бывшую и ее коллегу (видео)

В Запорожье мужчина ворвался в магазин и избил свою бывшую и ее коллегу (видео)

экс-сожительница мужчины.

В Запорожье мужчина влетел в магазин и стал избивать одну из продавщиц. За женщину вступилась ее коллега и тоже получила удары кулаками.

Об избиении женщин в магазине рассказала волонтер и заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова. По ее словам, к ней обратилась знакомая пострадавшей женщины и рассказала, что произошло.

"На мою знакомую напал бывший сожитель в магазине, где она работает, девушку забрала скорая, еще пострадала сотрудница, которая пыталась хоть как-то успокоить это чудовище. Приехал патруль и охрана, его забрали. Есть видео с камер наблюдения, написано заявление, а его через час уже отпустили, сказали — "ну никого же не убили", — рассказала женщина.

По ее словам, ее знакомая уже неоднократно подвергалась нападениям со стороны экс-сожителя.

"Это уже не первое его нападение, до этого была сломана рука и куча побоев, девушка 3 раза писала заявление, ей сказали еще нет видео подтверждение, в этот раз видео есть, но я думаю результата не будет, постоянно ее преследует, угрожает", — рассказывает женщина.

На кадрах видно, как человек пытается руку вытащить женщину на улицу, а когда она начала сопротивляться, стал бить ее кулаками в голову. Другую, сделала ему замечание, он сначала толкнул так, что она залетела на середину зала, а затем тоже побил кулаками.

Пользователи Сети возмутились действиями правоохранительных органов в этой ситуации и посоветовали женщине выехать за пределы города.

Напомним, что в Самарском районе Днепра трое наркозависимых избили 15-летнего подростка. За парня вступилась прохожая и вызвала полицию.

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