В Запорожье мужчина выпал из окна многоэтажки и зацепился за кондиционер на 5 этаже

Спасатели сняли мужчину с помощью лестницы.
В Запорожье спасатели сняли мужчину с кондиционера. Перед этим он выпал из окна.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Происшествие произошло сегодня, 20 сентября около часа ночи. В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Мурманской из окна выпал человек.
"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на пятом этаже на внешнем блоке кондиционера находится человек. Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы добрались до пострадавшего и спустили его на землю", — сообщают в ГСЧС.
Спасенным оказался 27-летний мужчина. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
Напомним, что селе Фонтанка мужчины упали с высоты третьего этажа, когда устанавливали кондиционер на фасад многоквартирного дома.