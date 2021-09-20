В Запорожье мужчина выпал из окна многоэтажки и зацепился за кондиционер на 5 этаже

В Запорожье мужчина выпал из окна многоэтажки и зацепился за кондиционер на 5 этаже

Спасатели сняли мужчину с помощью лестницы.

В Запорожье спасатели сняли мужчину с кондиционера. Перед этим он выпал из окна.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Происшествие произошло сегодня, 20 сентября около часа ночи. В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Мурманской из окна выпал человек.

"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на пятом этаже на внешнем блоке кондиционера находится человек. Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы добрались до пострадавшего и спустили его на землю", — сообщают в ГСЧС.

Спасенным оказался 27-летний мужчина. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним, что селе Фонтанка мужчины упали с высоты третьего этажа, когда устанавливали кондиционер на фасад многоквартирного дома.

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