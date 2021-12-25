В Запорожье мужчина зарезал овчарку ножом на глазах у детей

Щенок еще вчера бегал и искал дом.
В Запорожье в Осипенковском микрорайоне мужчина убивает бездомных собак – он их режет ножом. Сегодня в снегу нашли убитого очередного пса.
Об этом сообщает ria-m.tv.
По словам волонтерки Валерии Б., щенок еще вчера, 24 декабря, бегал и искал дом. Он был очень добрым, играл с детьми и никогда никого не кусал.
Люди во дворе пытались пристроить собаку в семью.
Но сегодня, по словам волонтерки, его "зарезал огромным ножом крупный мужчина в красной куртке, черных штанах и черной шапке".
"Это произошло по адресу ул. Зестафонская, 5. Убийство видели многие во дворе, в том числе дети. Люди вызвали полицию, но мужчина сбежал. Говорят, у него есть сын, который тоже играл во дворе. Жители двора написали заявление в полицию. Пока живодера разыскивают", — рассказала волонтер.
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