В Запорожье мужчина зарезал овчарку ножом на глазах у детей

Щенок еще вчера бегал и искал дом.

В Запорожье в Осипенковском микрорайоне мужчина убивает бездомных собак – он их режет ножом. Сегодня в снегу нашли убитого очередного пса.

Об этом сообщает ria-m.tv.

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По словам волонтерки Валерии Б., щенок еще вчера, 24 декабря, бегал и искал дом. Он был очень добрым, играл с детьми и никогда никого не кусал.

Люди во дворе пытались пристроить собаку в семью.

Но сегодня, по словам волонтерки, его "зарезал огромным ножом крупный мужчина в красной куртке, черных штанах и черной шапке".

"Это произошло по адресу ул. Зестафонская, 5. Убийство видели многие во дворе, в том числе дети. Люди вызвали полицию, но мужчина сбежал. Говорят, у него есть сын, который тоже играл во дворе. Жители двора написали заявление в полицию. Пока живодера разыскивают", — рассказала волонтер.

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