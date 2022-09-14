В Запорожье мужчина зарубил топором троих родственников, ставших свидетелем его преступления

Молодой человек топором зарубил своих отца, дедушку и бабушку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

12 сентября близко в полицию поступило сообщение о том, что в одном из частных домов на улице Красногорска Шевченковского района убиты три человека.

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Правоохранители оперативно прибыли по вызову и в результате поисковых мероприятий установили подозреваемого в убийстве. Им оказался 29-летний внук и сын убитых.

Убийство произошло 11 сентября. Около 5 утра молодой человек пришел в дом, где жили его родные, намереваясь завладеть их имуществом и деньгами. Помешали бабушка и дедушка подозреваемого, которые застали его за кражей. Чтобы убрать нежелательных свидетелей, он жестоко зарубил их топором. Понимая, что в доме находится также его отец, преступник и его лишил жизни.

Орудие убийства молодой человек выбросил у реки, а затем вернулся домой и попытался смыть следы крови с одежды.

Полицейские собрали достаточную доказательную базу причастности подозреваемого к совершению преступления. Орудие убийства изъято и направлено на экспертизу.

"Пока мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от срока от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы". – рассказали в полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

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