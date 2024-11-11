В Запорожье мужчина застрелил четырех человек, а затем выбросился из окна

После содеянного стрелок совершил самоубийство.
В городе Запорожье ночью произошла стрельба.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
По данным правоохранителей, трагедия произошла ночью 11 ноября около 03:00 в одной из квартир Коммунарского района города.
Как известно, один из присутствующих в доме открыл стрельбу из огнестрельного оружия, в результате которой смертельные ранения получили две женщины и двое мужчин. После этого стрелок, предварительно, совершил самоубийство, выстрелив из оружия себе в голову, и выпал из окна седьмого этажа.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и другие профильные службы.
Напомним, на юге Германии 34-летнего дальнобойщика-украинца убили из-за спора о войне в Украине.
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