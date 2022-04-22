В Запорожье мужчинам-нарушителям комендантского часа вручают повестки в военкоматы

В Запорожье мужчинам-нарушителям комендантского часа вручают повестки в военкоматы

В Запорожье в течение ночи 13 мужчин, нарушивших комендантский час, отправили в военкоматы.

В ночь на 22 апреля запорожские стражи порядка патрулировали улицы и задержали нарушителей общественного порядка. В течение комендантского часа в городе задержали и доставили в подразделения полиции 22 человека, среди которых 18 мужчин и четыре женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской военной администрации.

Отмечается, что из 18 задержанных мужчин 13 человек передали в территориальный центр комплектации и социальной поддержки. Им вручены повестки. Все задержанные проверены сотрудниками СБУ.

К слову, в городе и области комендантский час начинается в 21:00, а заканчивается в 05:00.

Как сообщалось, в Запорожской области на Пасху изменили продолжительность комендантского часа. Так, 22, 23 и 24 апреля она продлится с 19.00 до 05.00. Пасхальные ночные богослужения отменили. Впрочем, некоторые религиозные конфессии решили провести службу онлайн.

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