В Запорожье на 12 часов перекроют дамбу ДнепроГЭС: как объехать

ДнепроГЭС / © УНИАН

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В Запорожье временно перекроют движение через дамбу Днепровской ГЭС. Ограничения будут введены для уборки и нанесения дорожной разметки на проезжей части автопереезда.

Об этом сообщил Запорожский городской совет со ссылкой на "Укргидроэнерго".

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Перекрытие будет действовать 8 ноября с 07:00 до 19:00. В настоящее время транспорт направят через остров Хортица в соответствии с установленными дорожными знаками.

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По сообщению Запорожской ОВА, объезд будет возможен через Арковый мост на Хортице, Вантовый мост и Преображенский. Водителей просят заранее учесть изменения при планировании поездок.

Напомним, что ранее россияне атаковали Запорожье .

В результате российской атаки пострадала 71-летняя женщина, повреждены частные дома и автомобили.

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