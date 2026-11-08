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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Запорожье на 12 часов перекроют дамбу ДнепроГЭС: как объехать

В воскресенье, 8 ноября, движение автотранспорта через плотину будет полностью закрыто с 07:00 до 19:00.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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ДнепроГЭС

ДнепроГЭС / © УНИАН

В Запорожье временно перекроют движение через дамбу Днепровской ГЭС. Ограничения будут введены для уборки и нанесения дорожной разметки на проезжей части автопереезда.

Об этом сообщил Запорожский городской совет со ссылкой на "Укргидроэнерго".

Перекрытие будет действовать 8 ноября с 07:00 до 19:00. В настоящее время транспорт направят через остров Хортица в соответствии с установленными дорожными знаками.

По сообщению Запорожской ОВА, объезд будет возможен через Арковый мост на Хортице, Вантовый мост и Преображенский. Водителей просят заранее учесть изменения при планировании поездок.

Напомним, что ранее россияне атаковали Запорожье .

В результате российской атаки пострадала 71-летняя женщина, повреждены частные дома и автомобили.

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