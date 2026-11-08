- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожье на 12 часов перекроют дамбу ДнепроГЭС: как объехать
В воскресенье, 8 ноября, движение автотранспорта через плотину будет полностью закрыто с 07:00 до 19:00.
В Запорожье временно перекроют движение через дамбу Днепровской ГЭС. Ограничения будут введены для уборки и нанесения дорожной разметки на проезжей части автопереезда.
Об этом сообщил Запорожский городской совет со ссылкой на "Укргидроэнерго".
Перекрытие будет действовать 8 ноября с 07:00 до 19:00. В настоящее время транспорт направят через остров Хортица в соответствии с установленными дорожными знаками.
По сообщению Запорожской ОВА, объезд будет возможен через Арковый мост на Хортице, Вантовый мост и Преображенский. Водителей просят заранее учесть изменения при планировании поездок.
Напомним, что ранее россияне атаковали Запорожье .
В результате российской атаки пострадала 71-летняя женщина, повреждены частные дома и автомобили.