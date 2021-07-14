В Запорожье на частном предприятии произошел взрыв: пострадали два человека

В Запорожье на частном предприятии произошел взрыв: пострадали два человека

Молодых людей с термическими ожогами доставили в больницу.

В Запорожье на частном предприятии по переработке резины прогремел взрыв. В результате пострадали 23-летний и 17-летний парни.

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Об этом сообщают в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Вчера, 13 июля, в Запорожье в результате взрыва на частном предприятии пострадали двое молодых людей 23 и 17 лет. По предварительным данным, в промзоне взорвалась печь, которая утилизирует автопокрышки.

"Парень 23 лет получил термический ожог пламенем лица, туловища 30%, ожог верхних дыхательных путей, открытый перелом правой голени. Парень 17 лет получил ожоги туловища 20%. Пострадавшие госпитализированы", — рассказали в Центре.

В пресс-службе Нацполиции Запорожской области заявили, что по факту взрыва на предприятии открыли уголовное производство.

"13 июля в 8:12 в полицию поступило сообщение о том, что в городскую клиническую больницу с ожогами верхних дыхательных путей госпитализированы 23-летний мужчина и 17-летнего несовершеннолетнего. По предварительным данным, произошел взрыв на частном предприятии по переработке резины. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.272 УК. Продолжаются следственные действия", — прокомментировала пресс-секретарь прессслужбы Нацполиции области Виктория Тлустова.

Напомним, что на предприятии в Киеве произошел пожар, полностью сгорели три экскаватора

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