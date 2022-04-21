В Запорожской области на Пасху изменили продолжительность комендантского часа, но ночные богослужения отменили

В Запорожской области на Пасху решили не проводить богослужения в храмах.
На минувшей неделе местные власти вместе с представителями церквей обсуждали вопросы празднования Пасхи на территории региона в условиях войны. Следовательно, службы в церквях проводить не будут. Впрочем, некоторые религиозные конфессии решили провести службу онлайн.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Кроме того, церковники и власти пришли к согласию о том, что необходимо сместить время комендантского часа. С учетом предложений церковников 22, 23 и 24 апреля он продлится с 19.00 до 05.00. Работа общественного транспорта также будет сокращена к 17:00.
Для обеспечения правопорядка и избегания больших скоплений людей в воскресенье, 24 апреля, будет обеспечено дежурство патрульной полиции в усиленном режиме.
"Обращаем ваше внимание на то, что в связи с усилением опасности из-за активизации военных действий возможны изменения. Внимательно следите за официальными сообщениями о проведении пасхального богослужения", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, во Львове на Пасху, которая в этом году 24 апреля, в храмах УГКЦ не будут проводить ночных богослужений. Службы будут проходить только в разрешенное время, за пределами комендантского часа.
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