В Запорожье на пляже нашли кучу мертвых бакланов: несут ли они угрозу жителям

Специалисты призывают граждан избегать контакта с мертвыми животными и сообщать о таких случаях соответствующие службы.
В Запорожской области на Центральном пляже обнаружили погибших бакланов.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Лабораторные исследования установили, что птицы были заражены патогенными грибами и гельминтами. Тела трех погибших птиц были переданы Запорожской районной государственной больницей ветеринарной медицины в Запорожскую региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы для анализа.
"По результатам патологического вскрытия обнаружено поражение патогенными грибами и большое количество гельминтов в желудке птиц", – говорится в сообщении.
Вирусных заболеваний, опасных для человека, не обнаружено.
Напомним, в Запорожье фотосессию с убитой собакой устроила компания несовершеннолетних. Жестокое видео распространилось по Сети, а зооволонтеры узнали место, где это произошло, и выяснили, что животное сожгли со временем. И делали не впервые.
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