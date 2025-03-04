В Запорожье на пляже нашли кучу мертвых бакланов: несут ли они угрозу жителям

Специалисты призывают граждан избегать контакта с мертвыми животными и сообщать о таких случаях соответствующие службы.

В Запорожской области на Центральном пляже обнаружили погибших бакланов.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Лабораторные исследования установили, что птицы были заражены патогенными грибами и гельминтами. Тела трех погибших птиц были переданы Запорожской районной государственной больницей ветеринарной медицины в Запорожскую региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы для анализа.

"По результатам патологического вскрытия обнаружено поражение патогенными грибами и большое количество гельминтов в желудке птиц", – говорится в сообщении.

Вирусных заболеваний, опасных для человека, не обнаружено.

Место гибели бакланов

Напомним, в Запорожье фотосессию с убитой собакой устроила компания несовершеннолетних. Жестокое видео распространилось по Сети, а зооволонтеры узнали место, где это произошло, и выяснили, что животное сожгли со временем. И делали не впервые.

Читайте также: