В Запорожье на строительной площадке нашли тела двоих новорожденных младенцев

В Запорожье на строительной площадке обнаружили тело новорожденного младенца. Во время осмотра территории правоохранители обнаружили тело еще одного малыша.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

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Вчера, 24 октября, в полицию Запорожья поступило сообщение от местной жительницы о том, что возле строительства в Шевченковском районе между бетонными насыпями она увидела тельце маленького ребенка.

Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили еще одного мёртвого младенца.

Тела новорожденных направлены на судебно медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

"Сейчас правоохранители проводят все необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей, очевидцев происшествия и роженицы. Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. ", – сообщили в полиции.

Правоохранители обратились с просьбой к горожанам сообщить, если у кого-то есть информация об обстоятельствах происшествия. Звонить можно по номерам 287-20-02 или 102.

Напомним, что в Бердичевском районе Житомирской области женщина дома родила мальчика. После этого она несколько раз ударила малыша тупым предметом по голове. Ребенок умер, а его тело горе-мать бросила в заброшенный колодец.

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