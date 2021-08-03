В Запорожье на женщину набросился и загрыз до смерти бездомный пес

В Запорожье на женщину набросился и загрыз до смерти бездомный пес

Бездомный пес набросился на женщину и прокусил артерию.

В Запорожье после нападения собаки умерла 57-летняя женщина. Она стекла кровью, так как животное перекусило артерию на ноге.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Происшествие произошло вчера, 2 августа, в 20:30 в Запорожье. В полицию поступило сообщение от медиков скорой, что после укусов бездомной собаки умерла 57-летняя женщина.

Нападение на прохожую произошло на улице Куликовская. На женщину набросился бездомный пес и покусал ее. Собака прокусила артерию на ноге.

Очевидцы вызвали скорую. Медики пытались реанимировать женщину, но та умерла от кровопотери в карете скорой помощи.

"Информация о данном событии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка", — прокомментировала пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Напомним, что в Харькове домашняя собака напала на мужчину и женщину в подъезде дома. С травмами пострадавших доставили в больницу.

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