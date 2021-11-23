В Запорожье нашли мертвым 5-месячного мальчика: мать ребенка сообщила о трагедии и скрылась

По предварительным данным, на теле ребенка признаков насилия не было.
В Запорожье на ул. Лизы Чайкиной во вторник, 23 ноября, нашли мертвым 5-месячного ребенка. Правоохранители разыскивают мать мальчика.
Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская, сообщает "Общественное"
К стражам порядка с информацией о смерти ребенка обратилась бабушка 5-месячного мальчика.
"В дежурную часть отделения полиции №1 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в квартире обнаружен труп новорожденного. Причина смерти устанавливается", — сообщила Елена Лебединская.
Именно мать нашла мертвого ребенка, позвонила бабушке и убежала после этого. По предварительным данным, на теле ребенка признаков насилия не было. В полиции устанавливают обстоятельства трагедии и разыскивают 26-летнюю мать мальчика.
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