В Запорожье не смогли приземлиться самолеты из Египта и Турции: что произошло

В Запорожье не смогли приземлиться самолеты из Египта и Турции: что произошло

Рейс "Шарм-эль-Шейх — Запорожье" по расписанию должен был приземлиться в Запорожье в 12 часов.

Из-за сильного снегопада, который накрыл Запорожье , не смог приземлиться самолет из Египта. Поэтому рейс "Шарм-эль-Шейх — Запорожье" полетел в аэропорт Харькова.

Об этом стало известно из сервиса онлайн-мониторинга полетов flightradar24.

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Отмечается, что самолет, выполнявший рейс "Шарм-эль-Шейх — Запорожье", должен был прибыть в запорожский аэропорт в 12:00, однако из-за погодных условий пилот не смог посадить летательный аппарат. Известно, что самолет все же приземлится, но в Харькове.

Как сообщает издание Inform.zp.ua, из-за сложных погодных условий самолет рейса "Стамбул-Запорожье" не смог приземлиться в аэропорту.

Следует отметить, что 28 декабря в Украине ухудшились погодные условия. К примеру, на Кировоградщине вьюга поднявшаяся ночью не прекращается до сих пор. Спасателям из сугробов пришлось вытаскивать 12 авто, застрявших на трассах. В Днепре во вторник, 28 декабря, снегопад с самого утра парализовал город. Огромная пробка протяженностью около 10 километров образовалась на Слобожанском проспекте и на Центральном мосту. А Виннитчина из- за обильных снегопадов утонула в пробках. Объездная дорога вблизи Винницы фактически парализована.

Синоптики говорят, что надвигается циклон с сильными снегопадами. Больше всего метель достанется центральным регионам, в других — метель пройдет местами. А вот на юге будет мокрый снег и дождь. Столицу также циклон должен миновать. В ближайшую неделю, прогнозируют синоптики, украинцев ждут температурные "качели".

Сейчас сильные морозы, ночью местами до 16-ти с минусом. А вот на Новый год будет оттепель, после которой столбики термометров снова поползут вниз.

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