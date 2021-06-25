В Запорожье неизвестные бросили камень в кабину электровоза: серьезно пострадал машинист

Мужчине камень попал в глаз.

В Запорожье в кабину электровоза бросили камень. Он попал в глаз машинисту.

Об этом сообщают на странице news_zp в инстаграм.

"Группа хулиганов бросила камень в открытое боковое окно электровоза ВЛ8 на железнодорожном перегоне от станции имени Анатолия Алимова - "Запорожье-2". Камень попал прямо в лицо 54-летнего машиниста. Он смог завершить рейс, однако на станции" Запорожье-2 "он вызвал полицию и скорую помощь, его отвезли в больницу ", — рассказывают очевидцы.

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Отмечается, что в результате хулиганских действий пострадавший машинист получил тяжелую контузию левого глаза с частичной потерей зрения. Сейчас правоохранители проводят расследование инцидента.

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Напомним, что празднике первого звонка в одной из львовских школ во время торжественной линейки школьники бросили камнем в представителя польского консульства.

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