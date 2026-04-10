ТСН в социальных сетях

В Запорожье неизвестные пытались завербовать школьника в мессенджере: чем все закончилось

В Запорожье подросток получил в мессенджере предложение «быстрого заработка» за выполнение серии поджогов.

В Запорожье неизвестные пытались завербовать школьника через мессенджер

В Запорожье неизвестные пытались завербовать школьника через мессенджер / © pixabay.com

В Запорожье школьник, который учится дистанционно, помешал попытке неизвестных лиц привлечь его к противоправной деятельности. Неизвестные через мессенджер предлагали подростку денежное вознаграждение за поджоги авто и дестабилизацию ситуации в регионе.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

«Неизвестные лица через мессенджер обратились к подростку с предложением «подзаработать», выполняя поджоги транспортных средств и другие действия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране», — говорится в сообщении.

/ © Facebook/Патрульна поліція України

© Facebook/Патрульна поліція України

Получив предложение о «заработке», парень сразу сообщил об этом матери. Впоследствии семья обратилась к инспектору службы образовательной безопасности в учебном заведении.

Сейчас информацию передали правоохранительным органам и Службе безопасности Украины. По факту обращения продолжается официальная проверка.

Ранее украинские парламентарии вновь подняли вопрос цифровой безопасности детей после того, как исследование показало, что 80% несовершеннолетних имеют аккаунты в соцсетях, а 22% завербованных РФ — это украинские дети. Несмотря на то, что каждый четвертый подросток проводит в интернете более 7 часов ежедневно, а 60% детей не рассказывают родителям об опасности в сети.

