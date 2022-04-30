В Запорожье неизвестные пытаются попасть в квартиры для "переписи населения": в мэрии ничего не проводят

В Запорожье неизвестные пытаются попасть в квартиры для "переписи населения": в мэрии ничего не проводят

В Запорожье неизвестные пытаются попасть в квартиры местных жителей якобы для проведения переписи населения.

Они называются представителями полиции или работниками органов статистики. Впрочем, в горсовете это опровергают и отмечают: никакой переписи населения не проводят.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"На период военного положения органы государственной статистики прекратили какие-либо работы, связанные с подготовкой к Всеукраинской переписи населения 2023 года. Перепись населения в Запорожье не проводится", — подчеркнул он.

Местные власти просят людей быть осмотрительными и не вестись на провокации врага. О случаях "переписи" просят сообщать правоохранителям.

Как сообщалось, в Запорожье решили демонтировать советскую военную технику в городском парке "Победы". Дело в том, что российские средства массовой пропаганды распространяют информацию о том, что именно в этом парке размещены огневые позиции Вооруженных сил Украины.

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