В Запорожье неизвестный расстрелял в подъезде мужчину: киллеру удалось скрыться

В Запорожье неизвестный расстрелял в подъезде мужчину: киллеру удалось скрыться

Пострадавший выжил, однако получил ранения.

В Запорожье неизвестный в подъезде многоэтажки расстрелял мужчину. Потерпевшего госпитализировали в больницу, подозреваемого разыскивает полиция.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, происшествие случилось в одном из подъездов на улице Волгоградской. Там неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из автоматического оружия в 27-летнего мужчину. Пострадавший выжил, однако получил ранения.

"В результате в местную больницу с огнестрельными ранениями доставили 27-летнего мужчину. По данному факту следователям открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (“Покушение на уголовное правонарушение”), ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Принимаются меры по установлению личности и местонахождению преступника", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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