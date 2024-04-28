В Запорожье несовершеннолетние акробаты цирка сорвались с высоты во время выступления — подробности, видео

В Запорожье артисты цирка сорвались с высоты прямо во время представления.

В Запорожском государственном цирке 27 апреля прямо во время выступления произошел несчастный случай – пара воздушных акробатов – 15-летний парень и 12-летняя девочка сорвались с высоты и упали на арену.

Видео распространил местный Telegram-канал.

Акробаты упали с 3-метровой высоты. В результате падения они получили травмы разной степени тяжести. По предварительным данным известно, что у парня сложный перелом ноги, а девочка получила сотрясение мозга.

На видео видно, как воздушные акробаты выполняют номер под куполом цирка – парень держался за специальный канат, а девушка держалась за его ноги. Внезапно канат выскользнул из рук артиста и пара упала на пол.

Полиция Запорожской области устанавливает обстоятельства несчастного случая.

Как рассказали правоохранители, 27 апреля в дежурную часть отдела №1 (Вознесеновский) Запорожского райуправления полиции поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы доставлены двое несовершеннолетних.

Полицейские выяснили, что около 18:00 во время спектакля в городском цирке исполнители гимнастического номера программы не удержались на канате и сорвались с 3-метровой высоты.

Из-за падения оба получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время дети находятся в больнице, угрозы их жизни нет.

Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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