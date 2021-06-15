В Запорожье обокрали ювелирный магазин: вынесли более 1 млн евро

Злоумышленник выключил сигнализацию и попал в сейфовую комнату.

В Запорожье неизвестный обокрал большую ювелирную лавку. Он вынес более 1 млн евро.

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О краже сообщают в телеграмм-канале its_zp.

По предварительным данным, неизвестный тайно, путем отключения сигнализации проник в сейфовую комнату ювелирного магазина и украл деньги в сумме 20 тысяч долларов США, 1,1 млн евро, более 2,9 млн грн.

В телеграмм-канале сообщают, что в совершении преступления подозревают экс-охранника магазина.

"14 июня в 22:58 в дежурную часть ГУНП в Запорожской области обратился представитель одного из частных предприятий города, с заявлением о том, что на ул. Рекордной неизвестные тайно проникли в помещение предприятия, откуда похитили деньги в национальной и иностранной валюте. Окончательная сумма ущерба устанавливается. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 185 УК ", — сообщила пресс-секретарь пресс-службы полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Напомним, что в Киеве в магазин зашел мужчина с ружьем. Угрожая оружием, продавцам, злоумышленник разбил две витрины, забрал ювелирные изделия и скрылся.

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