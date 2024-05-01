В Запорожье офицер военкомата "отжал" автомобили у одного из предприятий — дело направили в суд

В Запорожье должностное лицо Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) безосновательно изъяло у предприятия автомобили, не подлежащие мобилизации, на сумму 11 млн грн. Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование – обвинительный акт направлен в суд. Офицеру грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения России офицер военкомата отвечал за мобилизацию транспортных средств, но выбирал автомобили для изъятия на "свой вкус".

Так, в марте 2022 года он с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, фактически находившуюся вне территориальной юрисдикции военкомата. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, на площадке в тот момент не было.

"У должностного лица военкомата не было установленных лимитов изъятия транспортных средств и соответствующих документов от местных властей, регламентирующих мобилизацию транспортных средств для этих предприятий. Фигуранту удалось с нарушениями изъять только те автомобили, ключи от которых были у присутствующего на стоянке водителя — четыре грузовика и микроавтобус общей стоимостью около 11 млн грн", — говорится в сообщении.

Чиновник обвиняется в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, во Львовской области представители военкомата попали в скандал – были пьяны, и обматерили женщин.

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