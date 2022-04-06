В Запорожье оккупанты похитили женщину, чтобы ее муж-военный нарушил присягу ВСУ

Пленной угрожали пытками.
В Запорожской области военнослужащие Вооруженных сил России похищают украинских граждан.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Следствие установило, что 5 апреля оккупанты страны-агрессора похитили гражданку Украины. Так, представители вооруженных сил России хотят психологически давить на ее мужа, воюющего в составе вооруженных формирований Украины. Захватчики угрожали женщине пытками, обещали нанести вред ее здоровью и жизни, чтобы мужчина пленницы нарушил военную присягу ВСУ.
Правоохранители также установили редкие факты похищения военнослужащими РФ на временно оккупированных территориях Запорожского региона работников правоохранительных органов.
Областная прокуратура Запорожской области приступила к производству по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Как сообщалось, оккупанты выдают гражданских за военных, переодевая их в форму ВСУ.