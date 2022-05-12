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В Запорожье оккупанты разграбили дорожно-ремонтные пункты автодора и асфальтобетонные заводы

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В Запорожье оккупанты разграбили дорожно-ремонтные пункты автодора и асфальтобетонные заводы

Фото: Укравтодор

Россияне продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Запорожской области.

В захваченном Мелитопольском районе военные государства-захватницы России ограбили дорожно-ремонтные пункты Запорожского облавтодора. Кроме того, они "похозяйничали" на асфальтобетонных заводах в поселке Каменка и селе Обильное.

Об этом сообщили в Запорожской военной администрации.

Оккупанты также разграбили базы ООО "Автомагистраль-Юг" в Мелитополе, Токмаке и в селе Новополтавка. Россиянами также разграблена производственная база ООО "Дорожное строительство "Альтком".

Как сообщалось, в Мелитополе россияне похитили сельхозтехнику одного из аграрных предприятий на 5 млн долларов и вывезли ее на территорию России. Благодаря установленным на технике владельцам маячкам, похищенное удалось запеленговать на территории Чечни. Но использовать украденное оккупанты не в состоянии, потому что владельцы техники заблокировали ее дистанционно.

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