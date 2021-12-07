В Запорожье от крана "Захария" оторвался трос и травмировал строителя из Турции: что известно о состоянии пострадавшего

Мужчину доставили в больницу с травмой головы.
В Запорожье на улице Кривая Бухта в реке обнаружили без сознания мужчину с травмой головы. Выяснилось, что это гражданин Турции, работающий на строительстве вантового моста.
Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.
Событие произошло вчера, 6 декабря около 14 часов на улице Кривая Бухта.
"В реке Днепр обнаружили мужчину с телесными повреждениями в области головы, который госпитализирован в городскую больницу. Состояние его остается тяжелым, мужчина находится в коме", — рассказала спикер полиции Запорожской области Елена Лебединская.
Правоохранители установили, что пострадавший – 46-летний гражданин Турции, работающий на предприятии и осуществляющий строительство мостов через реку Днепр.
Предварительно установлено, что при поднятии груза из воды краном лопнула цепь, в результате чего работника отбросило с понтона в реку.
"По факту следователям открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", — сообщили в пресс-службе полиции.
Напомним, что восстановленный плавучий кран LK-800 "Захарий" после ремонта вернулся в Запорожье на строительство мостов через Днепр. Кран прибыл на стройплощадку и сразу приступил к работе.
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