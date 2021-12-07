В Запорожье от крана "Захария" оторвался трос и травмировал строителя из Турции: что известно о состоянии пострадавшего

В Запорожье от крана "Захария" оторвался трос и травмировал строителя из Турции: что известно о состоянии пострадавшего

Мужчину доставили в больницу с травмой головы.

В Запорожье на улице Кривая Бухта в реке обнаружили без сознания мужчину с травмой головы. Выяснилось, что это гражданин Турции, работающий на строительстве вантового моста.

Также читайте В Германии самолет аварийно сел на мосту и попал под колеса фуры

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Событие произошло вчера, 6 декабря около 14 часов на улице Кривая Бухта.

"В реке Днепр обнаружили мужчину с телесными повреждениями в области головы, который госпитализирован в городскую больницу. Состояние его остается тяжелым, мужчина находится в коме", — рассказала спикер полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Правоохранители установили, что пострадавший – 46-летний гражданин Турции, работающий на предприятии и осуществляющий строительство мостов через реку Днепр.

Предварительно установлено, что при поднятии груза из воды краном лопнула цепь, в результате чего работника отбросило с понтона в реку.

"По факту следователям открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", — сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, что восстановленный плавучий кран LK-800 "Захарий" после ремонта вернулся в Запорожье на строительство мостов через Днепр. Кран прибыл на стройплощадку и сразу приступил к работе.

Читайте также: