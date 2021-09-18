В Запорожье "отец-лайфхакер, чтобы не платить алименты на детей, сменил фамилию и имя

В Запорожье "отец-лайфхакер, чтобы не платить алименты на детей, сменил фамилию и имя

Мужчина должен платить на двоих детей ежемесячно 6 тысяч гривен.

Житель Запорожья придумал лайфхак, чтобы не платить алименты на детей. Он сменил фамилию и имя и зажил себе спокойно ... но ненадолго.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Запорожье ХЗП".

Мужчина должен платить на двоих детей ежемесячно 6 тысяч гривен.

"Во время выполнения решения суда исполнителем Шевченковского отдела госслужбы был выявлен факт изменения данных. После подтверждения новых сведений из Госреестра актов мужчину повторно внесли в реестр должников и наложили арест на его счета. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы страны, управлять авто и пользоваться оружием", — говорится в публикации.

Из-за задолженности мужчине отказали в пересечении границы, поэтому он вынужден был заплатить долг в сумме 337 тысяч 407 гривен, 39 тысяч штрафа и 33 тысячи 450 гривен исполнительного сбора.

Напомним, что в Полтавской области алиментщик выплатил более 150 тысяч гривен долга за 7 лет. Мужчину внесли в список должников и наложили арест на его счета. Кроме того, ему ограничили выезд за границу, а также управлять автомобилем.

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