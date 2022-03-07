В Запорожье открылся центр временного пребывания для пострадавших от боевых действий

В Запорожье открылся центр временного пребывания для пострадавших от боевых действий

В Запорожье открыл свои двери центр помощи, рассчитанный на передержку и одновременное пребывание до 1000 человек.

В центре смогут получить гуманитарную помощь и найти убежище все пострадавшие от военного вторжения российских оккупанторв. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

“Благодаря небезразличным запорожцам в центре уже есть запас одежды, обуви для мужчин, женщин и детей и игрушки. На месте работает медицинский пункт. На месте организованы условия питания переселенцев. Кроме этого, ежедневно запорожские женщины несут в центр собственную свежую выпечку, чтобы поддержать и работников хаба, и оказавшихся там людей”, - отметил Старух.

По его словам, в центре уже налажена работа по приему лиц, перемещающихся из зоны боевых действий. Здесь обустроены сидячие и спальные места, отработана логистика. Благодаря этому уже полсотни человек смогли получить помощь.