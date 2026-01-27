ТСН в социальных сетях

Украина
319
1 мин

В Запорожье парень устроил стрельбу посреди города: что известно (видео 18+)

Полиция устанавливает, откуда у ребенка огнестрельное оружие.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Полиция Запорожья

В Запорожье полиция установила обстоятельства стрельбы, произошедшей во дворе одного из многоквартирных домов.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Как выяснилось, огонь открыл не взрослый мужчина, а парень 2010 года.

По официальным данным правоохранителей, подросток вышел во двор с огнестрельным оружием. Парень успел произвести несколько выстрелов в воздух. Однако «развлечение» закончилось трагически.

Место происшествия

«После этого по собственной неосторожности упал и еще одним выстрелом ранил себя», — говорится в сообщении полиции.

Сейчас парень срочно госпитализирован в медицинское учреждение.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Также полиция выясняет, откуда у парня появилось оружие.

Напомним, в сентябре 2024 года СБУ задержала двух агентов российской ГРУ, готовивших теракт в многолюдном месте в Киеве с целью посеять панику среди гражданского населения.

Злоумышленниками оказались 20-летняя жительница Запорожья и ее 26-летний сожитель, завербованные через Telegram-каналы с предложениями «легкого заработка». В ходе обысков у них изъяли комплектующие для самодельного взрывного устройства и доказательства сотрудничества с куратором РФ. Суд признал их виновными в государственной измене и приговорил к 15 годам заключения.

319
