В Запорожье парень устроил стрельбу посреди города: что известно (видео 18+)

Полиция Запорожья

В Запорожье полиция установила обстоятельства стрельбы, произошедшей во дворе одного из многоквартирных домов.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Как выяснилось, огонь открыл не взрослый мужчина, а парень 2010 года.

По официальным данным правоохранителей, подросток вышел во двор с огнестрельным оружием. Парень успел произвести несколько выстрелов в воздух. Однако «развлечение» закончилось трагически.

Место происшествия

«После этого по собственной неосторожности упал и еще одним выстрелом ранил себя», — говорится в сообщении полиции.

Сейчас парень срочно госпитализирован в медицинское учреждение.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Также полиция выясняет, откуда у парня появилось оружие.

