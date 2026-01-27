- Дата публикации
В Запорожье парень устроил стрельбу посреди города: что известно (видео 18+)
Полиция устанавливает, откуда у ребенка огнестрельное оружие.
В Запорожье полиция установила обстоятельства стрельбы, произошедшей во дворе одного из многоквартирных домов.
Об этом сообщили в полиции Запорожской области.
Как выяснилось, огонь открыл не взрослый мужчина, а парень 2010 года.
По официальным данным правоохранителей, подросток вышел во двор с огнестрельным оружием. Парень успел произвести несколько выстрелов в воздух. Однако «развлечение» закончилось трагически.
«После этого по собственной неосторожности упал и еще одним выстрелом ранил себя», — говорится в сообщении полиции.
Сейчас парень срочно госпитализирован в медицинское учреждение.
Решается вопрос о правовой квалификации события и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Также полиция выясняет, откуда у парня появилось оружие.
