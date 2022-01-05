В Запорожье пассажирский поезд сбил пожилую женщину

Машинист сигналил и пытался остановить состав

Полиция Запорожья расследует гибель 78-летней женщины под колесами локомотива "Новоалексеевка-Львов".

Об этом отмечают на сайте местной полиции.

По данным следствия, 32-летний машинист, управлявший локомотивом с пассажирскими вагонами, на перегоне между станциями «Запорожье-1» и «Запорожье грузовое», на 1103 км Приднепровской железной дороги совершил наезд на женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

"Машинист применял экстренное торможение с подачей звукового сигнала, однако предотвратить наезд не смог. От полученных травм пострадавшая погибла на месте. Правоохранители установили, что погибшая — жительница Шевченковского района города Запорожья, 1943 года рождения", — отметили в полиции.

По факту следователям открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Продолжаются следственные действия.

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