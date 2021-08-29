В Запорожье под железнодорожной станцией сошли вагоны: какие поезда задерживаются

В Запорожье под железнодорожной станцией сошли вагоны: какие поезда задерживаются

Задержка может быть до двух часов.

Под железнодорожной станцией Запорожье-2 сошли четыре вагона грузового поезда, поэтому несколько пассажирских рейсов изменят маршрут.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в своем Telegram-канале.

Пассажирские поезда будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое — Вольнянск — Запорожье-1. В компани отмечают, что ожидается задержка до двух часов таких поездов:

№72 Киев — Запорожье,

№142 Мариуполь — Одесса,

▪️№120 Запорожье — Львов,

▪️№119 Львов — Запорожье,

№116 Киев — Бердянск.

Как сообщалось, 28 августа из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украины территории движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено. Поезда № 136 Киев — Авдеевка и № 826 Днепр — Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровская. Пассажиров с Покровская в Авдеевку и обратно будт доставлять автобусами. Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.

Последствия обстрела Авдеевки

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