В Запорожье погибли две маленькие сестры: подробности трагедии

Угарный газ убил детей / © pixabay.com

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В Запорожье девочки угорели в одной из квартир многоэтажки в Коммунарском районе города. Их 17-летнюю сестру госпитализировали.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

На месте происшествия правоохранители установили, что в момент несчастного случая в квартире находились четыре человека: 22-летний парень и трое несовершеннолетних.

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«17-летнюю девушку с отравлением продуктами горения доставили в медучреждение, а ее сестер, в возрасте 4 и 9 лет, спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители установили, что задымление жилья произошло из-за небрежного обращения с газовой плитой во время приготовления пищи.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Снятинском районе в Ивано-Франковской области семья отравилась угарным газом от бензинового электрогенератора. В больницу госпитализировали 20-летнюю, 62-летнюю и 56-летнюю женщин, а также одномесячного младенца.