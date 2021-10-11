В Запорожье, пока родные спали, 8-классница выпрыгнула из окна

В Запорожье, пока родные спали, 8-классница выпрыгнула из окна

Девушку с травмами доставили в больницу.

В Запорожье 14-летняя девушка решила покончить с собой. Она прыгнула из окна 4 этажа.

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Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Запорожской области.

Происшествие произошло сегодня, 11 октября, в Запорожье. В полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее 14-летняя дочь выбросилась из окна.

"Около 4 утра ученица 8-го класса, пыталась покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на 4-м этаже. Несовершеннолетнюю направлено в Запорожскую областную детскую больницу на обследование", — сообщила пресс-секретарь полиции области Елена Лебединская.

По данному факту следственным открытое уголовное производство по ч.1 ст. 115 с дополнительной квалификацией "самоубийство".

Напомним, что в Луцке 22-летний пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть и дважды оказался под колесами автомобилей. Впоследствии пострадавший объяснил, что хотел таким образом совершить самоубийство.

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