В Запорожье покупатель выстрелил в лицо владельцу магазина из-за требования надеть защитную маску

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В Запорожье покупатель поссорился с владельцем магазина из-за маски, после чего выстрелил предпринимателю в лицо из травматического пистолета.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

По словам правоохранителей, между владельцем магазина и посетителем произошел конфликт из-за отказа покупателя одевать медицинскую маску. В результате между мужчинами возникла потасовка. Покупатель ушел из магазина, но через 15 минут вернулся уже с оружием в руках. Он выстрелил в лицо предпринимателю и скрылся.

По словам очевидцев, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленника поймали по горячим следам. Стрелком оказался житель Запорожья 1972 года рождения. Нарушитель имел разрешение на оружие. Травматический пистолет у него изъяли.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении в совершении хулиганства. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Нацполиция Запорожской области

Владельца магазина с пулевым ранением доставили в больницу.

Ранее депутат Киевсовета устроил скандал в "Борисполе" из-за отказа одеть защитную маску.

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