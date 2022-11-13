В Запорожье полицейские эвакуируют людей после ракетного удара: детали

Жители одного из жилых районов города оказались в зоне поражения ракетой Искандер-К, снаряженной кассетным зарядом

В Запорожской области взрывоопасные элементы рассыпались среди жилого массива. Из-за того, что кассеты могут сдетонировать в любой момент, проведена временная эвакуация населения. Информация о повреждении или разрушении объектов инфраструктуры, а также о погибших или пострадавших не поступала.

Об этом пишет полиция Запорожской области.

Около 16:30 в Запорожье прогремели два мощных взрыва. В эпицентре поражения оказалось несколько улиц одного из районов областного центра. На местах происшествия работают полицейские, работники ГСЧС, УСБУ, медики и местные власти. Правоохранители изымают обломки разорванных ракет, документируют последствия военного преступления.

В целях обезвреживания кассетных боеприпасов и обеспечения безопасности гражданского населения из жилых многоквартирных домов, находящихся в зоне возможной детонации неразорванных элементов, силами полиции и спасателей в безопасные места эвакуированы 29 жителей, еще 59 выехали самостоятельно.

В настоящее время идет разминирование территории силами работников взрывотехнической службы ГУНП и Управления ГСЧС в Запорожской области.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану мест происшествия.

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Во второй половине 12 ноября 2022 года в Запорожье во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Звуки взрывов прозвучали сразу же после сообщения о тревоге в городе. Местные власти сообщили, что в городе успешно сработали системы ПВО, сбившие все воздушные цели врага.