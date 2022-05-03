В Запорожье полицейские изъяли боеприпасы и взрывчатку из квартиры местного жителя

В Запорожье полицейские изъяли боеприпасы и взрывчатку из квартиры местного жителя

В Запорожье правоохранители изъяли у местного жителя боеприпасы и взрывчатые вещества.

Полиция произвела обыск в квартире местного жителя. Там нашли запрещенные вещества и вооружения.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Кроме того, в доме мужчины было обнаружено 60 патронов к стрелковому и автоматическому оружию, около 30 детонаторов и капсул от гранат и боеприпасов, шесть корпусов ручных гранат и запалы к ним, около 30 граммов пороха и 100 граммов другого взрывчатого вещества.

По результатам экспертных исследований злоумышленнику будет сообщено о подозрении.

Как сообщалось, на Черниговщине оперативники криминальной полиции обнаружили заброшенный состав российских боеприпасов. Их передадут Вооруженным силам Украины. В частности, обнаружили 170 минометных мин калибра 120 мм.

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