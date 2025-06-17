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- Украина
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В Запорожье после атаки РФ вспыхнул пожар на территории предприятия
В результате российской атаки на Запорожье на территории предприятия произошел пожар.
В результате российской атаки на территории одного из предприятий Запорожья произошел пожар во время масштабной воздушной тревоги 17 июня 2025 года.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывной волной выбило окна в домах рядом.
Экстренные службы уже работают на месте.
Позже стало известно, что враг нанес по Запорожью не менее 4 ударов.
Есть разрушение на нескольких предприятиях.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .