ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
246
Время на прочтение
1 мин

В Запорожье после атаки РФ вспыхнул пожар на территории предприятия

В результате российской атаки на Запорожье на территории предприятия произошел пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

В результате российской атаки на территории одного из предприятий Запорожья произошел пожар во время масштабной воздушной тревоги 17 июня 2025 года.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

  • Взрывной волной выбило окна в домах рядом.

  • Экстренные службы уже работают на месте.

  • Позже стало известно, что враг нанес по Запорожью не менее 4 ударов.

  • Есть разрушение на нескольких предприятиях.

  • Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie