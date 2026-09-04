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- Украина
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В Запорожье после российского удара загорелась многоэтажка
Российские войска снова атаковали Запорожье: в результате удара вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. Предварительно обошлось без пострадавших.
В Запорожье в результате очередного российского удара вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. Предварительно люди не пострадали.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .
По его словам, в результате вражеской атаки произошло возгорание многоэтажки. Федоров также обнародовал видео с последствиями удара.
"Предварительно, без пострадавших", - отметил председатель ОВА.
Информация по масштабам разрушений и другим последствиям атаки уточняется.
Напомним, ночью 11 августа армия РФ массированно обстреляла Запорожье ракетами и управляемыми авиабомбами. В областном центре россияне атаковали промышленные объекты и инфраструктуру.
Под прицелом оказалась "Запорожсталь". Металлургический комбинат полностью остановил работу после удара баллистики. Погибли семь работников предприятия, а более 20 человек получили ранения. Атака произошла сразу после объявления воздушной тревоги, когда люди шли к укрытию.