В Запорожье после удара РФ увеличилось количество пострадавших

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В результате ночной атаки на Запорожье пострадали 13 человек. Среди раненых – дети 4 и 17 лет, они находятся под наблюдением врачей.

Об этом сообщил в Телеграмме глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Пострадавшие продолжают обращаться за помощью медиков. К сожалению, один человек – 41-летний мужчина – погиб», – отметил он.

Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела и работают на местах попадания.