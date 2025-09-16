- Дата публикации
В Запорожье после удара РФ увеличилось количество пострадавших
В ночь на 16 сентября россияне атаковали Запорожье: 13 человек получили ранения, среди них двое детей, один человек погиб.
В результате ночной атаки на Запорожье пострадали 13 человек. Среди раненых – дети 4 и 17 лет, они находятся под наблюдением врачей.
Об этом сообщил в Телеграмме глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Пострадавшие продолжают обращаться за помощью медиков. К сожалению, один человек – 41-летний мужчина – погиб», – отметил он.
Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела и работают на местах попадания.