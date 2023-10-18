В Запорожье после вражеской атаки жителям разрушенной многоэтажки разрешили зайти на 15 минут, чтобы забрать вещи

Жителям некоторых подъездов в разрушенной многоэтажке разрешили зайти на 15 минут, чтобы забрать самые необходимые вещи.

Об этом сообщает Общественное с места происшествия.

По состоянию на 4:30 один человек погиб, три получили ранения, еще три — без вести пропали. Продолжается поисково-спасательная операция. Предварительно пострадали два подъезда, в том числе 8 квартир, сообщил глава ЗОВА Юрий Малашко на месте событий.

По предварительным данным, россияне обстреляли Запорожье ракетами С-300. Одна — попала в многоэтажку, другая — позади нее, а по другим — пока неизвестно.

"Правоохранительные органы ищут, где именно это было, но обращений пока не было", — отметил глава ЗОВА Юрий Малашко.

Один из жителей поврежденного подъезда рассказал, что ракета попала в соседскую квартиру. Там проживали молодые супруги. Пока их ищут под завалами.

Аварийно-розыскные мероприятия на месте попадания вражеской ракеты продолжаются.

Ранее в Запорожье прозвучала серия мощных взрывов.

А также ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности.

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