В Запорожье посреди ночи горело общежитие, работники ГСЧС спасли 28 человек

Пожар возник в комнате совместного использования семейного общежития.

В общежитии семейного типа по ул. Панферова в Шевченковском районе Запорожья этой ночью вспыхнул масштабный пожар. Вызов на номер 101 поступил около двух часов 2 января.

ГСЧС в Запорожской области

"Учитывая, что это объект с массовым пребыванием людей, по повышенному номеру вызова выехало 9 единиц техники и 28 человек личного состава. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на втором этаже в комнате общего пользования горят домашние вещи и мебель на общей площі 15 м кв. Ликвидация пожара происходила в двух направлениях: первое – спасение людей, которые оказались в задымленной ловушке, и одновременно тушили пожар. Так, пожарные с помощью выдвижной лестницы спасли 28 человек, 5 из которых дети", - сообщили в Главном управлении ГСЧС в Запорожской области.

ГСЧС в Запорожской области

ГСЧС в Запорожской области

Из-за сильного задымления бойцы ГСЧС работали в аппаратах на сжатом воздухе.

Пожар полностью был потушен в течение часа. Что стало причиной возгорания, должно выяснить следствие. Жертв нет.

ГСЧС в Запорожской области

ГСЧС в Запорожской области

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