- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожье постепенно восстанавливают водоснабжение: почти все районы уже с водой
В Запорожье поэтапно возобновляется водоснабжение после перебоев – большинство районов города уже обеспечены водой. Критическая инфраструктура работает стабильно, медицинские учреждения – в штатном режиме.
В Запорожье после российских атак продолжается поэтапное восстановление водоснабжения во избежание гидроударов и возможных повреждений труб. На сегодня почти все районы города уже с водой.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в официальном Telegram-канале, поблагодарив жителей за терпение и выдержку.
Специалисты коммунальных служб работают беспрерывно, контролируя заполнение сетей и стабильность системы. Критическая инфраструктура области находится под постоянным наблюдением, а помощь жителям остается приоритетом.
Отдельно отмечается, что медицинские учреждения Запорожской области работают в штатном режиме и снабжены электропитанием.
Напомним, из-за обесточивания на Днепровщине и Запорожье УЗ задействовала резервные тепловозы для ряда поездов.
Железнодорожная инфраструктура работает на генераторах, вокзалы снабжены стабильной связью и энергией.
Стало известно, что рейсы №734 (Киев-Днепр), №37 (Запорожье-Киев), №119 (Днепр-Холм) и №79 (Днепр-Львов) задерживаются.
Кроме боевых действий на энергосистему начнет давить непогода: утром 8 января в Украину зайдет мощный циклон, что может привести к новым обесточениям вне графиков.