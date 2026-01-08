В Запорожье постепенно восстанавливают водоснабжение: почти все районы уже с водой

Блэкаут в Запорожье

В Запорожье после российских атак продолжается поэтапное восстановление водоснабжения во избежание гидроударов и возможных повреждений труб. На сегодня почти все районы города уже с водой.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в официальном Telegram-канале, поблагодарив жителей за терпение и выдержку.

Специалисты коммунальных служб работают беспрерывно, контролируя заполнение сетей и стабильность системы. Критическая инфраструктура области находится под постоянным наблюдением, а помощь жителям остается приоритетом.

Отдельно отмечается, что медицинские учреждения Запорожской области работают в штатном режиме и снабжены электропитанием.

Напомним, из-за обесточивания на Днепровщине и Запорожье УЗ задействовала резервные тепловозы для ряда поездов.

Железнодорожная инфраструктура работает на генераторах, вокзалы снабжены стабильной связью и энергией.

Стало известно, что рейсы №734 (Киев-Днепр), №37 (Запорожье-Киев), №119 (Днепр-Холм) и №79 (Днепр-Львов) задерживаются.

Кроме боевых действий на энергосистему начнет давить непогода: утром 8 января в Украину зайдет мощный циклон, что может привести к новым обесточениям вне графиков.