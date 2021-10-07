В Запорожье предприимчивая женщина продавала места в электронной очереди в сервис-центр МВД

В Запорожье предприимчивая женщина продавала места в электронной очереди в сервис-центр МВД

Для своего "бизнеса" она арендовала кабинет в сервисном центре.

В Запорожье женщина за вознаграждение "продавала" электронную очередь услуг сервисного центра. За такую предприимчивость ей грозит наказание.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Женщину обвиняют в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369 — 2 УК Украины).



Следствием установлено, что 48-летняя женщина наладила механизм получения денег от клиентов сервис-центра МВД по экспресс-попадание в электронной очереди на получение услуг.

"Для реализации умысла, она арендовала часть этажа в помещении сервисного центра и искусственно создавала препятствия для оперативного попадания лиц в кабинеты госучреждения. Затем, за определенное вознаграждение, предлагала гражданам воспользоваться" упрощенным методом "получение услуг сервисного центра. Правоохранителями задокументировано получения женщиной денежного вознаграждения, которую последняя обещала передать должностным лицам ТСЦ", — сообщают в прокуратуре.



В помещении, которое арендовала женщина, обнаружили записи, денежные средства в разной валюте на общую сумму свыше 53 тыс. грн, документацию.



Досудебное расследование продолжается.



Напомним, что в Харькове будут судить предприимчивого наркозависимого, который получал рецепты на опиоиды в 5 центрах.

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