В Запорожье представитель ТЦК хотел вручить мужчине повестку и падал под колеса его авто – видео

В Запорожье три представителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата – ред.) пытались вручить мужчине, сидевшему в автомобиле, повестку.

Видео распространили в Telegram-каналах.

Как говорит автор видео, за рулем сидит женщина, потому что мужчина пересел на место пассажира после того, как представители военкомата забрали у него удостоверение водителя.

На кадрах видно, что после того, как представителю ТЦК не удалось вручить повестку мужчине, другой военком умышленно упал под колеса автомобиля, когда женщина попыталась тронуться с места.

Автор видео, вероятно, – адвокат, ведь после того, как он закончил видеосъемку, он прокомментировал:

"Пойду оказывать юридическую помощь".

В Запорожье представитель ТЦК падал под колеса авто, чтобы вручить повестку мужчине

Напомним, мужчина, которого избили и морили голодом в Самборском ТЦК, рассказал свою версию событий.

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