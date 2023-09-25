Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Запорожье представитель ТЦК хотел вручить мужчине повестку и падал под колеса его авто – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
100
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Запорожье представитель ТЦК хотел вручить мужчине повестку и падал под колеса его авто – видео

Представитель ТЦК под колесами авто/Фото: скриншот

Представители военкомата пытались вручить повестку мужчине.

В Запорожье три представителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата – ред.) пытались вручить мужчине, сидевшему в автомобиле, повестку.

Видео распространили в Telegram-каналах.

Как говорит автор видео, за рулем сидит женщина, потому что мужчина пересел на место пассажира после того, как представители военкомата забрали у него удостоверение водителя.

На кадрах видно, что после того, как представителю ТЦК не удалось вручить повестку мужчине, другой военком умышленно упал под колеса автомобиля, когда женщина попыталась тронуться с места.

Автор видео, вероятно, – адвокат, ведь после того, как он закончил видеосъемку, он прокомментировал:

"Пойду оказывать юридическую помощь".

В Запорожье представитель ТЦК падал под колеса авто, чтобы вручить повестку мужчине

В Запорожье представитель ТЦК падал под колеса авто, чтобы вручить повестку мужчине

Напомним, мужчина, которого избили и морили голодом в Самборском ТЦК, рассказал свою версию событий.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
100
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация