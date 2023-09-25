В Запорожье представитель ТЦК хотел вручить мужчине повестку и падал под колеса его авто – видео

Представители военкомата пытались вручить повестку мужчине.
В Запорожье три представителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата – ред.) пытались вручить мужчине, сидевшему в автомобиле, повестку.
Видео распространили в Telegram-каналах.
Как говорит автор видео, за рулем сидит женщина, потому что мужчина пересел на место пассажира после того, как представители военкомата забрали у него удостоверение водителя.
На кадрах видно, что после того, как представителю ТЦК не удалось вручить повестку мужчине, другой военком умышленно упал под колеса автомобиля, когда женщина попыталась тронуться с места.
Автор видео, вероятно, – адвокат, ведь после того, как он закончил видеосъемку, он прокомментировал:
"Пойду оказывать юридическую помощь".
Напомним, мужчина, которого избили и морили голодом в Самборском ТЦК, рассказал свою версию событий.
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