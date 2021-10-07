В Запорожье при поддержке компании-застройщика Sensar состоялся INVEST FORUM.

Участие в мероприятии приняли представители бизнеса, потенциальные инвесторы и власть. Общее количество участников — 2000 человек.

Основная цель форума — украинцам нужно сформировать инвестиционную культуру вместо традиции откладывания денег на черный день.

"Идея организации форума появилась, как ответ на клиентский запрос. Когда мы поняли, что человек в Запорожье, имея 10 000 долларов, не знает, куда можно ее грамотно инвестировать и даже не знает, где найти информацию, чтобы почитать и изучить. Лично я, как организатор, ставлю себе целью повысить культуру инвестирования в нашем городе и области. Люди должны научиться делать так, чтобы деньги работали, а капиталы росли", — отметил Марк Марченко, генеральный директор компании-застройщика Sensar.

Каждый участник мог прокачать свои знания, преодолеть страхи и научиться грамотно инвестировать. 20 топ-спикеров со всей Украины и из разных сфер уже поделились своим опытом и инвест-хакамы из собственной жизни.

В Запорожье при поддержке Sensar состоялся масштабный INVEST FORUM

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