В Запорожье продлили работу электротранспорта: как будет работать

В Запорожье продлили работу электротранспорта: как будет работать

График продлили из-за смены комендантского часа.

С понедельника, 14 марта, в Запорожье продлили работу электротранспорта.

Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, решение принято в связи с изменением комендантского часа. Электротранспорт будет перевозить пассажиров с 7:00 до 17:00 по тем же маршрутам, что в последние дни.

Изменений во время работы маршрутных такси не произойдет:

с 7:00 до 9:00 и с 15:00 до 17:00 они будут перевозить пассажиров с максимальным привлечением работающего транспорта,

они будут перевозить пассажиров с максимальным привлечением работающего транспорта, с 9:00 до 15:00 – будут работать частично.

Как сообщалось, транспортное сообщение между Энергодаром и Запорожьем утрачено из-за уничтожения оккупантами моста в районе Каменского. Объезд возможен только по плохим дорогам через горячие точки, где размещены боевые позиции врага. Оккупанты не пропускают через Токмак и другие населенные пункты по пути.

Читайте также: